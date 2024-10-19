Недавно Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. К сожалению, проблемы с коленом не позволили французу продолжать играть. Теперь 31-летний Варан получил новую работу – он вошёл в состав совета директоров итальянского «Комо». Об этом информирует пресс-служба клуба.

На новой должности Варан сосредоточится на развитии футболистов молодёжных команд, взаимодействуя с руководителем отдела развития.

Напомним, что минувшим летом Рафаэль Варан перешёл в «Комо» как футболист. Впрочем, уже в первой же игре француз получил травму.

Варан известен главным образом по игре за «Реал» и «Манчестер Юнайтед».