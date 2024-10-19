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Чемпионат Италии. Серия А

Зоммер поддержал Месси в выборе обладателя «Золотого мяча»

19 Октября 2024 • 08:49 Комментировать

Швейцарский вратарь Янн Зоммер, выступающий за миланский «Интер», отреагировал на слова Лионеля Месси о том, что нападающий сборной Аргентины и «нерадзурри» Лаутаро Мартинес заслужил «Золотой мяч».

«Я полностью поддерживаю слова Лео. Знаю Мартинеса уже 1,5 года, сразу заметил его лидерские качества и капитанский дух. Это невероятный наконечник атак. Лаутаро заслуживает эту награду», - передает слова Зоммера Football-Italia.

В прошлом сезоне 27-летний аргентинец поучаствовал в 33 матчах чемпионата Италии, записав на свой счет 24 забитых мяча и три голевые передачи. В новом розыгрыше Серии А нападающий провел шесть матчей, отметившись двумя голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Лаутаро Мартинес Янн Зоммер ещё теги
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