Зоммер назвал главных конкурентов «Интера» в Италии

«Это будет достаточно напряженный сезон. Мы уже увидели, как сильны туринский «Ювентус» и «Наполи». Еще «Интер» потерпел поражение в дерби, поэтому стоит опасаться «Милана». Посмотрим, кто сможет добиться успеха. Каждый матч в Серии А сейчас сложный», - передает слова швейцарца La Gazzetta dello Sport.