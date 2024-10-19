Зоммер назвал главных конкурентов «Интера» в Италии

Страж ворот миланского «Интера» Янн Зоммер высказался насчет чемпионской гонки в итальянской Серии А.
«Это будет достаточно напряженный сезон. Мы уже увидели, как сильны туринский «Ювентус» и «Наполи». Еще «Интер» потерпел поражение в дерби, поэтому стоит опасаться «Милана». Посмотрим, кто сможет добиться успеха. Каждый матч в Серии А сейчас сложный», - передает слова швейцарца La Gazzetta dello Sport.
После семи туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 14 баллов и занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на два очка.
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