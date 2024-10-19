Экс-игрок «Ромы» вспомнил скандал с Моуринью: «Он так и не извинился»

Бывший защитник «Ромы» Рик Карсдорп высказался об инциденте с Жозе Моуринью.

После матча с «Сассуоло», который прошёл в ноябре 2022 года, португалец публично назвал Карсдорпа «предателем». Тогдашний рулевой римлян не назвал имя нидерландца, но было очевидно, что речь идёт именно о нём.

«Моуринью так и не извинился, он не такой человек. Я заметил, что он пытается наладить со мной отношения, но после того случая я держался от него на расстоянии. Он назвал меня предателем в раздевалке около восьми раз. Это нормально, я был готов это стерпеть, но ему не следовало делать публичных заявлений. Я до сих пор виню его за это.

Раньше мы с Моуринью были близки, поэтому меня удивило его поведение. Он зашёл слишком далеко. Мне следовало уйти из «Ромы» после этого конфликта», – цитирует Football Italia Карсдорпа, летом нынешнего года перешедшего в ПСВ.

Напомним, что Жозе Моуринью был уволен из «Ромы» в январе.