Агент Балотелли рассказал о переговорах с клубом Серии А

Нападающий Марио Балотелли по-прежнему надеется вернуться в Серию А.

В начале месяца стало известно, что в подписании 34-летнего игрока заинтересован «Дженоа», однако переговоры застопорились. Впрочем, представитель форварда не исключает, что сделка всё-таки состоится.

«Мы ведём переговоры с «Дженоа». Президент клуба давно восхищается им. Мы ждём окончательного решения – о выборе «Дженоа» станет известно после матча с «Болоньей», – приводит журналист Николо Скира слова Энцо Райолы, агента Балотелли.

Поединок «Дженоа» против «Болоньи» состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.