​Брат Паоло Ваноли возглавил грузинский клуб

Старший брат Паоло Ваноли, Родольфо, будет тренировать в Грузии местный «Самгурали». Клуб объявил об его назначении после того, как расстался с Михаилом Ашвией, тренировавшим команду доселе и поплатившимся за три поражения подряд.

Для Ваноли-старшего это будет первый опыт в Грузии, ранее он работал у себя на родине с молодёжными командами «Удинезе» и «Салернитаны», тренировал «Динамо» из Тираны (в Албании очень популярны итальянские тренеры) и словенский «Копер».

Напомним, что Паоло Ваноли в прошлом тренировал московский «Спартак» и хорошо знаком российским поклонникам футбола.