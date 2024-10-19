​Рейндерс: «Мы можем переломить сезон»

«Милан» не лучшим образом начал новый сезон, сейчас команда идёт только на шестом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. Но полузащитник команды Тиджани Рейндерс верит в то, что у клуба есть возможности переломить ход неудачно начавшегося сезона.

- Конечно, с точки зрения результатов последние матчи оказались не очень удачными. Мы остаёмся единой командой и я чувствую, что у нас есть потенциал переломить ход сезона. Перед нами стоит цель побеждать, следующие матчи будут важными, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А клубу предстоит сыграть с «Удинезе».