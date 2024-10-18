Леау и Дуглас Луис – самые подешевевшие игроки Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков итальянской Серии А после обновления стоимости. Антирейтинг возглавили вингер «Милана» Рафаэл Леау и полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис. Каждый из них подешевел на 15 млн евро от прежней стоимости, данной порталом.

Замкнул тройку самых подешевевших игроком Исмаэл Беннасер, он сбавил в цене на 12 млн евро. Четвёртую строку антирейтинга делят сразу три игрока – это Пауло Дибала из «Ромы», Фикайо Томори из «Милана» и защитник «Торино» Перр Схюрс.

Напомним, что по итогу прошедших семи туров Серии А лидирует в таблице «Наполи» Антонио Конте, у коллектива 16 набранных очков.