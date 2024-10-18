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Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи

18 Октября 2024 • 21:35 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.28 X 6.60 2 10.00
Через 23 ч. 56 мин.

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам – одна из трансферных целей «Пари Сен-Жермен».

Француз показывает впечатляющую результативность в текущем сезоне, чем привлёк внимание представителей гранда Лиги 1. Парижане рассматривают возможность приобретения Тюрама следующим летом и, по слухам, будут готовы выложить порядка 80 млн евро.

Сам форвард не против перехода, однако не станет форсировать трансфер, даже если «ПСЖ» сделает очень выгодное предложение, сообщает Calciomercato. 27-летний футболист полностью удовлетворён положением в своём нынешнем клубе. Таким образом, судьба сделки будет зависеть от решения руководства «нерадзурри».

В активе Маркуса Тюрама семь забитых мячей и три результативных паса в восьми матчах нынешней кампании.

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