​Вьери: «Интер» остаётся самым сильным»

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери считает, что «нерадзурри» остаются самым сильным клубом в Италии, даже несмотря на то, что в турнирной таблице лидируют совсем другие. Но Вьери призвал футбольную общественность воздать должное также и «Наполи» - именно этот клуб занимает первое место в турнирной таблице.

- Я считаю, что «Интер» остаётся самым сильным клубом в Италии. Но внимание следует обратить и на «Наполи» Антонио Конте. Он умеет придавать дополнительную ценность клубам, в которых работает, - цитирует слова Вьери derbyderbyderby.it.

В итальянском чемпионате прошли семь туров.