​Вьери: «Кассано и Адани для меня больше нет»

Кристиан Вьери поссорился с Антонио Кассано и Леле Адани - судя по всему, из-за излишней болтовни. Раньше вся троица часто собиралась посудачить вместе, записывая так называемые «подкасты» на тему итальянского футбола. Перемывали косточки всем подряд. Но это, видимо, наскучило, и пауки в банке принялись друг за друга.

- Я слышал, что они говорят слишком многое обо мне и моей семье, а это святое, семью нельзя трогать. Я уже говорил один раз с ними на эту тему, больше не буду. Для меня их больше нет, - цитирует слова Вьери Corriere della Sera.

Теперь осталось дождаться, чем ответит Кассано.