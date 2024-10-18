Ночерино расстался с «Майами ФК»

Антонио Ночерино больше не является наставником «Майами ФК», он пробыл в этой должности чуть менее года - одиннадцать месяцев. Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», «Милана» и «Орландо Сити» поплатился за целую серию неудачных результатов.

«Майами ФК» вынужден оповестить общественность о расставании с Антонио Ночерино. Мы благодарны Антонио за проделанную в текущем сезоне работу и желаем ему всего самого наилучшего, - гласит клубный пресс-релиз.

Ночерино возглавит клуб в ноябре прошлого года, но за 33 матча у руля клуба его команда выиграла лишь трижды, дважды сыграла вничью и 28 раз проиграла. Неудивительно, что терпение руководства лопнуло.