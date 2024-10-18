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Дуглас Коста: «Дель Пьеро - мой кумир»

18 Октября 2024 • 15:08 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал австралийским (сейчас он выступает, напомним, в Австралии) журналистам о том, кто был его кумиром в детстве. По его словам, речь идёт о бывшем лидере «Ювентуса» - Алессандро дель Пьеро. Любопытно, что Дель Пьеро также успел поиграть пару лет в Австралии - причём именно в клубе Дугласа Косты, «Сиднее».

- Давление в связи с тем, что тут играл Дель Пьеро? А почему на меня это должно давить? Дель Пьеро уникален, он был одним из лучших в мире. Я пришёл сюда не для того, чтобы ему противостоять. Он был моим идолом, - цитирует слова бразильского игрока derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Дуглас Коста
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