Экс-игрок «Ромы» Стротман завершил карьеру

Полузащитник Кевин Стротман объявил о завершении карьеры. Нидерландский футболист повесил бутсы на гвоздь достаточно рано – в 34 года.

«Карьеры завершаются. Спасибо, футбол!» - написал Стротман в социальной сети.

По ходу футбольной карьеры Кевин Стротман поиграл за ряд клубов, в частности за «Рому», ПСВ, «Спарту» из Роттердама, «Дженоа» и «Марсель». С лета нидерландец находился в статусе свободного агента.

За плечами Кевина Стротмана 46 матчей за национальную сборную Нидерландов. В этих играх полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.