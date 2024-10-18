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Экс-игрок «Ромы» Стротман завершил карьеру

18 Октября 2024 • 12:58 Комментировать

Полузащитник Кевин Стротман объявил о завершении карьеры. Нидерландский футболист повесил бутсы на гвоздь достаточно рано – в 34 года.

«Карьеры завершаются. Спасибо, футбол!» - написал Стротман в социальной сети.

По ходу футбольной карьеры Кевин Стротман поиграл за ряд клубов, в частности за «Рому», ПСВ, «Спарту» из Роттердама, «Дженоа» и «Марсель». С лета нидерландец находился в статусе свободного агента.

За плечами Кевина Стротмана 46 матчей за национальную сборную Нидерландов. В этих играх полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Стротман
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