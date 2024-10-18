Капитан «Ювентуса» хочет убрать из своего контракта пункт о продлении

Защитник «Ювентуса» Данило хочет внести корректировки в условия своего контракта.

Действующий договор бразильца истекает по окончании сезона, однако будет автоматически продлён ещё на год, если игрок примет участие в 50% матчей команды. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний капитан «старой синьоры» просит клуб исключить этот пункт из соглашения. Переговоры между сторонами по этому вопросу уже ведутся.

Данило выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущей кампании футболист появился на поле лишь в четырёх поединках команды Тьяго Мотты, а в стартовом составе и вовсе вышел только однажды.