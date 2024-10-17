«Ювентус» принял решение по Погба после громких слов игрока

Поль Погба рассчитывает перезапустить карьеру в «Ювентусе».

Дисквалификация 31-летнего полузащитника подойдёт к концу в марте. В недавнем интервью француз признался, что готов отказаться от денег ради продолжения выступления в «Ювентусе». Также хавбек заявил, что скоро мир увидит «нового Погба».

Судя по всему, боссов «старой синьоры» речь игрока не впечатлила: туринский гранд по-прежнему намерен расторгнуть контракт Погба, сообщает журналист Джованни Альбанезе. Более того, внезапное решение футболиста вызвать журналистов было воспринято «Ювентусом» негативно – теперь в клубе с ещё больше решительностью настроены прекратить сотрудничество с Полем.