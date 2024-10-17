Бонуччи получил тренерскую лицензию

Бывшего защитника «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи теперь можно считать тренером.

37-летний экс-центрбек успешно сдал экзамен и получил тренерскую лицензию категории УЕФА Б, докладывает журналист Джованни Альбанезе. В дальнейшем Бонуччи планирует получить лицензию УЕФА А, однако уже сейчас начинающий наставник имеет право претендовать на тренерскую работу в Серии Б, также для чемпиона Европы теперь доступны вакансии в молодёжных командах клубов Серии А.

Леонардо Бонуччи завершил игровую карьеру летом нынешнего года. Итальянец наиболее известен по выступлениям за «Ювентус», в составе которого провёл более 500 матчей и стал девятикратным победителем Серии А.