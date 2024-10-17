Рейндерс ответил, претендует ли «Милан» на титул Серии А

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс поделился мыслями о перспективах команды в текущем розыгрыше Серии А.

«Россонери» неудачно начали сезон, что поставило под угрозу дальнейшее пребывание в клубе рулевого Паулу Фонсеки, однако после победы в дерби над «Интером» (2:1) специалиста решили оставить. В настоящий момент «Милан» занимает шестую строчку в таблице и отстаёт от лидирующего «Наполи» на пять очков.

«Борьба за скудетто? Да, конечно. Нам ещё предстоит понять идеи тренера, но мы прибавляем. Мы играем всё лучше, и я не устану повторять, что у нас очень качественный состав. Мы хотим добиваться побед», – сказал в беседе со Sky Sport Рейндерс.