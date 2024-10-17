Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Рейндерс ответил, претендует ли «Милан» на титул Серии А

17 Октября 2024 • 22:44 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1 1.40 X 5.10 2 8.00
19.10 19:00

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс поделился мыслями о перспективах команды в текущем розыгрыше Серии А.

«Россонери» неудачно начали сезон, что поставило под угрозу дальнейшее пребывание в клубе рулевого Паулу Фонсеки, однако после победы в дерби над «Интером» (2:1) специалиста решили оставить. В настоящий момент «Милан» занимает шестую строчку в таблице и отстаёт от лидирующего «Наполи» на пять очков.

«Борьба за скудетто? Да, конечно. Нам ещё предстоит понять идеи тренера, но мы прибавляем. Мы играем всё лучше, и я не устану повторять, что у нас очень качественный состав. Мы хотим добиваться побед», – сказал в беседе со Sky Sport Рейндерс.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Тиджани Рейндерс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Октября
22:44
Рейндерс ответил, претендует ли «Милан» на титул Серии А
21:44
Прогноз на точный счёт матча Милан — Удинезе Серии А — 19 октября 2024
02:44
​Капелло: «Для «Милана» наступает самая сложная часть сезона»
00:06
Погба ответил на вопрос о переходе в «Милан»
14 Октября
16:20
«Милан» принял решение по своему защитнику
09 Октября
22:53
Агент Тео Эрнандеса: «Мы не ведём переговоров с «Миланом»
22:24
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» 1
08 Октября
20:47
Агент Сеччи: «Не думаю, что «Милану» следует увольнять Фонсеку» 1
11:07
Экс-игрок «Интера» Казадеи: «В детстве я болел за «Милан», а моим кумиром был Кака»
07 Октября
10:33
«Милан» уверен, что сможет продлить контракт с Меньяном
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Трансфер Холанна может установить мировой рекорд «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании «Барселона» договорилась с Ямалем Месси побил рекорд Луиса Сауреса Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави У Мбаппе проблемы с алкоголем Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая
Спортивные новости
Зрелище и девять голов: СКА в овертайме дожал ЦСКА в КХЛ «Металлург» сломил сопротивление минского «Динамо» в КХЛ 11 шайб на двоих: «Спартак» «перестрелял» «Авангард» в КХЛ, Ружичка отметился хет-триком Владимир Плющев: «Овечкину не совсем комфортно в настоящий момент» КХЛ сделала заявление по поводу задержки матча между «Амуром» и «Северсталью» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Октября
23:12 · Италия. Серия А
Бонуччи получил тренерскую лицензию
22:44 · Италия. Серия А
Рейндерс ответил, претендует ли «Милан» на титул Серии А
22:08 · Италия. Серия А
Консейсау: «Я советовал сыну перейти в «Ювентус»
21:45 · Италия. Серия А
Пулишич: «Ощущения на «Сан-Сиро» просто невероятны»
21:30 · Италия. Серия А
​Пасторе: «Жаль, что не оправдал ожидания в «Роме»
18:49 · Италия. Серия А
«Интер» потерял полузащитника
12:47 · Италия. Серия А
«Милан» решил побороться за игрока, которого хотят «Реал» и «Барселона» 1
12:26 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Криштиану Роналду – самый выгодный в XXI веке
11:27 · Англия. Премьер-лига
Погба рассказал, как отказал Гвардиоле
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить итальянца с ценником 80 млн евро 3
10:44 · Италия. Серия А
Фати может сменить «Барселону» на клуб из Италии
10:17 · Англия. Премьер-лига
Лукаку объяснил, почему он не «второй Дрогба»
08:01 · Италия. Серия А
Погба высказался о вражде с Моуринью
03:53 · Англия. Премьер-лига
Погба ответил, где хочет видеть Аллегри
03:16 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Мне не подходил проект «Манчестер Юнайтед»
02:50 · Италия. Серия А
Барелла: «Я знаю, что значит проигрывать»
02:44 · Италия. Серия А
​Капелло: «Для «Милана» наступает самая сложная часть сезона»
01:58 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч» 1
01:38 · Италия. Серия А
​Джованни Симеоне: «Конте напоминает мне отца»
01:17 · Италия. Серия А
Зелиньски – о Симоне Индзаги: «Он немного сумасшедший»
01:07 · Италия. Серия А
Погба: «Йылдыз – один из лучших молодых игроков в мире»
00:06 · Италия. Серия А
Погба ответил на вопрос о переходе в «Милан»
16 Октября
23:33 · Италия. Серия А
Лукаку рассказал, почему передумал уходить из сборной Бельгии после ЧМ-2022
23:10 · Италия. Серия А
Погба дал совет Влаховичу
23:02 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик оценил перспективы «Милана» в текущем сезоне
Все новости