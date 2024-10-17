Консейсау: «Я советовал сыну перейти в «Ювентус»

Наставник Сержиу Консейсау рекомендовал своему сыну Франсишку продолжить карьеру в Италии.

Минувшим летом португальский вингер перебрался в ряды «Ювентуса» из «Порту» на правах аренды. По распространённым данным, «старая синьора» планирует выкупить игрока.

«Когда он обратился ко мне за советом, я порекомендовал ему Серию А, потому что речь шла о переходе в «Ювентус», один из крупнейших клубов мира.

Я знал, что Франсишку сможет проявить свои качества в итальянской лиге. Он будет играть с сильными товарищами по команде и отличным тренером», – приводит журналист Альфредо Педулла слова экс-рулевого «Порту» Сержиу Консейсау.