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Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау: «Я советовал сыну перейти в «Ювентус»

17 Октября 2024 • 22:08 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 2.05 X 3.30 2 4.05
19.10 21:45

Наставник Сержиу Консейсау рекомендовал своему сыну Франсишку продолжить карьеру в Италии.

Минувшим летом португальский вингер перебрался в ряды «Ювентуса» из «Порту» на правах аренды. По распространённым данным, «старая синьора» планирует выкупить игрока.

«Когда он обратился ко мне за советом, я порекомендовал ему Серию А, потому что речь шла о переходе в «Ювентус», один из крупнейших клубов мира.

Я знал, что Франсишку сможет проявить свои качества в итальянской лиге. Он будет играть с сильными товарищами по команде и отличным тренером», – приводит журналист Альфредо Педулла слова экс-рулевого «Порту» Сержиу Консейсау.

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