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Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич: «Ощущения на «Сан-Сиро» просто невероятны»

17 Октября 2024 • 21:45 Комментировать

Американский полузащитник с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, поведал, почему ему нравится выступать за «Милан». Дело, по словам Пулишича, в неповторимой атмосфере на великом стадионе «Сан-Сиро» - ранее ему не довелось играть на столь величавой арене.

- Я по-настоящему полюбил чувство переполненного «Сан-Сиро», чего рекомендую всем. Я никогда не видел ничего подобного. Где я люблю проводить время в Италии? Озеро Комо. Но и сам Милан мне очень нравится. Всё рядом, всё под рукой, близко, - цитирует слова Пулишича RadioRossonera.

Ранее Пулишич выступал за лондонский «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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