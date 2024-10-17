Пулишич: «Ощущения на «Сан-Сиро» просто невероятны»

Американский полузащитник с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, поведал, почему ему нравится выступать за «Милан». Дело, по словам Пулишича, в неповторимой атмосфере на великом стадионе «Сан-Сиро» - ранее ему не довелось играть на столь величавой арене.

- Я по-настоящему полюбил чувство переполненного «Сан-Сиро», чего рекомендую всем. Я никогда не видел ничего подобного. Где я люблю проводить время в Италии? Озеро Комо. Но и сам Милан мне очень нравится. Всё рядом, всё под рукой, близко, - цитирует слова Пулишича RadioRossonera.

Ранее Пулишич выступал за лондонский «Челси».