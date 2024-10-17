​Пасторе: «Жаль, что не оправдал ожидания в «Роме»

Аргентинский нападающий Хавьер Пасторе под конец своей европейской карьеры вернулся в Италию, в состав «Ромы», но не преуспел в этом клубе - во многом из-за полученной им тяжёлой травмы.

- Я очень хотел добиться успеха в «Роме», но в первый сезон при ди Франческо играл в полузащите, и это было не самое подходящее для меня место. С Паулу Фонсекой всё стало лучше в тактическом смысле, но я получил травму и пропустил почти полтора года. Очень жаль, что не смог оправдать ожиданий руководства клуба, - цитирует слова Пасторе pianetamilan.it.

Помимо «Ромы», Пасторе поиграл в Италии за «Палермо».