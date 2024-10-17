«Интер» потерял полузащитника

Хавбек миланского «Интера» Пётр Зелиньски получил повреждение в расположении национальной сборной Польши.

Как информирует пресс-служба итальянского топ-клуба, полузащитник прошел медицинское обследование, по результатам которого у него выявили растяжение мышц правого бедра. Пока неизвестно, сколько времени Пётр проведет в лазарете.

В текущем сезоне итальянской Серии А Зелиньски провел четыре поединка без результативных действий.

По итогам семи туров чемпионата Италии «Интер» набрал 14 баллов и занимает второе место в таблице. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет два очка.