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«Милан» решил побороться за игрока, которого хотят «Реал» и «Барселона»

17 Октября 2024 • 12:47 Комментировать

17-летний полузащитник Франко Мастантуоно, выступающий в Аргентине за «Ривер Плейт», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в трансфере хавбека заинтересован «Милан». «Россонери» пополнили список претендентов на игрока, в который уже входят «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Мастантуоно выступает за «Ривер Плейт» с января 2024 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2026-го. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ривер Плейт Франко Мастантуоно ещё теги
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