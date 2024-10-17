«Милан» решил побороться за игрока, которого хотят «Реал» и «Барселона»

17-летний полузащитник Франко Мастантуоно, выступающий в Аргентине за «Ривер Плейт», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в трансфере хавбека заинтересован «Милан». «Россонери» пополнили список претендентов на игрока, в который уже входят «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Мастантуоно выступает за «Ривер Плейт» с января 2024 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2026-го. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.