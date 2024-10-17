Фати может сменить «Барселону» на клуб из Италии

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 21-летнего форварда заинтересована «Рома». Столичный клуб хочет договориться с «сине-гранатовыми» об аренде Ансу до окончания нынешнего сезона.

Фати связан контрактными обязательствами с «Барселоной» до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Ансу поучаствовал всего в одном поединке «сине-гранатовых».