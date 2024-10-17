Погба высказался о вражде с Моуринью

Хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба поведал о взаимоотношениях с португальским наставником Жозе Моуринью. Они вместе работали в «Манчестер Юнайтед».
«У нас были отношения как у парня и девушки. Мы ссорились, но затем мирились. Не знаю, почему все переросло во вражду. Я точно не начинал этот конфликт. У нас были разные мнения, как это случается между наставником и игроком. Но я очень уважаю его», - передает слова француза таблоид Daily Mail.
Напомним, что в марте Погба может вернуться на футбольное поле. Его дисквалификация за употребление допинга была сокращена с четырех лет до 1,5 года.
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