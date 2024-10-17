Погба высказался о вражде с Моуринью

«У нас были отношения как у парня и девушки. Мы ссорились, но затем мирились. Не знаю, почему все переросло во вражду. Я точно не начинал этот конфликт. У нас были разные мнения, как это случается между наставником и игроком. Но я очень уважаю его», - передает слова француза таблоид Daily Mail.