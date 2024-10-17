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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла: «Я знаю, что значит проигрывать»

17 Октября 2024 • 02:50 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
20.10 21:45

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла рассказал о своём отношении к неудачам.

27-летний футболист вспомнил о множестве неприятных моментов, которые случались в его карьере.

«Я проиграл финал Евро за сборную до 19 лет, а затем пропустил чемпионат мира из-за перелома руки. Я пережил вылеты с «Кальяри» и «Комо», проигрывал в финале Лиги чемпионов и Лиги Европы с «Интером». Я знаю, что такое поражения.

С другой стороны, я выигрывал Серию А, Кубок Италии, Суперкубок, Евро-2020. Гораздо проще объяснить, что значат победы. Многое можно сказать по моей радости в моменты триумфа», – цитирует Football Italia Бареллу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла

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