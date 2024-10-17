​Капелло: «Для «Милана» наступает самая сложная часть сезона»

Известный в прошлом наставник «Милана», а также российской сборной, Фабио Капелло, предостерегает Паулу Фонсеку, нынешнего наставника клуба. Он считает, что сейчас, после паузы для сборных, для клуба наступит самый непростой период всего сезона.

- Это так, вне всяких сомнений, самый сложный период первой части сезона. Нет времени для восстановления сил, а травмы множатся. В такой момент своё слово скажет длина скамейки запасных, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Удинезе». Сейчас клуб идёт шестым.