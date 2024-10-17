Лаутаро Мартинес оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о «Золотом мяче».

По мнению Лионеля Месси, именно капитан «нерадзурри» должен быть главным претендентом на индивидуальный приз в нынешнем году.

«Я всегда говорю, что коллектив важнее отдельных исполнителей, но, думаю, прошлый сезон сложился для меня потрясающе, – высказывается сам Лаутаро. – Я завершил его победой на Кубке Америки и четырьмя голами на турнире. Пожалуй, я могу быть на вершине», – заявил Мартинес в интервью TyC Sports, рассуждая о «Золотом мяче».

Обладатель награды определится 28 октября. Фаворитом считается форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.