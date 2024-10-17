​Джованни Симеоне: «Конте напоминает мне отца»

Нападающий неаполитанского «Наполи» Джованни Симеоне признался, что видит много общего между Антонио Конте, своим нынешним наставником, и Диего Симеоне - своим отцом.

- Антонио думает только о «Наполи», мне он очень напоминает моего отца, который также фанатично любит футбол. Видит каждую деталь, интуитивно чувствует то, что другие не видят, и это все происходит из его опыта. Он очень силён как тренер, он точно знает и передаёт нам, когда надо атаковать, а когда лучше обороняться, - цитирует слова Симеоне derbyderbyderby.it.

Напомним, что Конте проводит свой первый сезон у руля «Наполи».