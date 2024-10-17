Зелиньски – о Симоне Индзаги: «Он немного сумасшедший»

Полузащитник миланского «Интера» Пётр Зелиньски рассказал, что думает о главном тренере команды Симоне Индзаги.

48-летний наставник занимает свой пост с 2021 года. Под руководством специалиста «нерадзурри» трижды выиграли Суперкубок Италии, дважды подняли над головой кубок страны и однажды завоевали чемпионский титул Серии А. Также итальянец выводил команду в финал Лиги чемпионов.

«Индзаги – прекрасный тренер. Он очень подкован тактически, его даже можно назвать немного сумасшедшим. Он крайне эмоционален во время матчей, постоянно кричит. Мы получаем от него множество тактических инструкций. Кроме того, он просто отличный человек, который поддерживает хорошие отношения с игроками и старается сохранить единство в коллективе», – передаёт журналист Альфредо Педулла высказывания Зелиньски, перешедшего в «Интер» из «Наполи» минувшим летом.