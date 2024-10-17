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Погба: «Йылдыз – один из лучших молодых игроков в мире»

17 Октября 2024 • 01:07 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба похвалил своего одноклубника Кенана Йылдыза.

19-летний турок регулярно выходит в стартовом составе «бьянконери» в текущей кампании. Вундеркинд отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в девяти поединках за команду Тьяго Мотты.

«Йылдыз заслуживает футболку с десятым номером. Сейчас он один из лучших молодых игроков в мире.

Впервые увидев его на тренировке, я сказал: «Боже, этот парень должен стать полноценной частью первой команды. Кенан – особенный, я люблю его», – поведал в интервью La Gazzetta dello Sport 31-летний Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Кенан Йылдыз ещё теги

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