Погба ответил на вопрос о переходе в «Милан»

Французский футболист «Ювентуса» Поль Погба рассказал, видит ли себя в другом клубе.

Туринцы могут отказаться от услуг 31-летнего полузащитника, несмотря на сокращение срока его дисквалификации с четырёх лет до 18 месяцев. Сам футболист пока не думает об уходе.

«Переход в «Милан»? Это невозможно. Я не вижу себя в какой-либо другой футболке. Я сосредоточен на том, чтобы снова выступать за «Ювентус», – заявил в интервью Sky Sport Погба.

Напомним, дисквалификация хавбека подходит к концу в марте следующего года. Экс-игрок сборной Франции был отстранён в начале прошлого сезона из-за нарушения антидопинговых правил.