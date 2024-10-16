Лукаку рассказал, почему передумал уходить из сборной Бельгии после ЧМ-2022

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вспомнил о трудностях, пережитых после чемпионата мира в Катаре.

Сборная Бельгии провалила мундиаль 2022 года, не сумев преодолеть групповую стадию. Главным антигероем был признан Лукаку, упустивший множество стопроцентных голевых шансов.

«Я хочу снова выступать за сборную с прежней страстью. Следующая цель – добиться успеха на ЧМ-2026, но до него ещё далеко. Я хочу побеждать и вести команду за собой.

После чемпионата мира в Катаре я плакал каждый день на протяжении нескольких недель. Это был первый раз, когда футбол причинил мне столько боли. Тьерри Анри звонил мне по три раза в день.

Я хотел уйти из сборной, но Тедеско убедил меня – он сказал, что я ему нужен. После первых игр у меня всё ещё оставались сомнения, однако я решил не уходить», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Лукаку.