Погба дал совет Влаховичу

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба высказался о будущем своего одноклубника Душана Влаховича.

Контракт сербского форварда со «старой синьорой» истекает в 2026 году. 24-летнего игрока часто связывают с возможным уходом – интерес к нему давно приписывается грандам Английской премьер-лиги.

«Совет Влаховичу? Как товарищ по команде, я бы посоветовал Душану продлить контракт и остаться в «Ювентусе», – передаёт La Gazzetta dello Sport ответ 31-летнего француза.

Напомним, сам Поль Погба сможет вернуться на поле после дисквалификации в марте следующего года. Не исключено, что до этих пор «Ювентус» расторгнет договор с футболистом.