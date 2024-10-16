Лофтус-Чик оценил перспективы «Милана» в текущем сезоне

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поделился мыслями о выступлении команды.

«Россонери» не лучшим образом начали сезон, из-за чего главный тренер Паулу Фонсека был на грани увольнения. После семи туров Серии А миланцы занимают шестую строчку в турнирной таблице с 11 набранными очками.

«Я из тех, кто хочет побеждать в каждом матче. Иногда это невозможно, поэтому самое главное для нас – сохранять единство, тренироваться должным образом. Я верю, что наши результаты улучшатся. Учитывая нашу работу на тренировках, могу сказать, что мы должны прибавить», – поведал в интервью Sport Mediaset англичанин.