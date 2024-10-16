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Чемпионат Италии. Серия А

В «Реале» довольны прогрессом Паса – у клуба есть опция возврата игрока

16 Октября 2024 • 22:41 Комментировать
Комо
...
Парма
19.10 16:00

В мадридском «Реале» внимательно следят за выступлениями Николаса Паса в «Комо».

20-летний футболист перебрался в итальянский клуб минувшим летом. «Сливочные» согласились продать перспективного полузащитника всего за 6 млн евро, однако включили в договор возможность первоочерёдного обратного выкупа. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» довольны игрой, которую показывает Пас после ухода. Представители мадридского гранда продолжат следить за развитием своего воспитанника.

Николас Пас отметился ассистом в своём дебютном матче за сборную Аргентины против Боливии (6:0). Атакующий хавбек пока оправдывает свою фамилию: он стал автором трёх результативных пасов в шести поединках Серии А за «Комо».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Комо Сборная Аргентины Николас Пас ещё теги

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