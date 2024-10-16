Погба: «Скоро вы увидите нового Погба»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба намерен вернуться на прежний уровень.

В прошлом году француза дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Недавно срок отстранения сократили до 18 месяцев – хавбек сможет вернуться уже в марте.

«Ювентус» раздумывает над расторжением контракта 31-летнего игрока, но тот планирует доказать, что ещё может пригодиться туринцам.

«Скоро вы увидите нового Погба – он будет голоднее, мудрее, сильнее, даже лучше прежнего. В этом году я проводил индивидуальные занятия с тренерами, а в 2025 готов вернуться к нормальной жизни. Сейчас у меня только одно желание – снова играть в футбол. Я ощущаю себя ребёнком, который жаждет вновь стать профессионалом», – приводят итальянские СМИ высказывания Погба.