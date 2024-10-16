Погба: «Готов отказаться от денег, чтобы снова играть за «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассчитывает получить новый шанс в клубе.

Как известно, руководство «старой синьоры» решило расстаться с французом, несмотря на сокращения срока его дисквалификации с четырёх до полутора лет. Сам 31-летний игрок рассчитывает снова сыграть за «бьянконери» в марте, когда завершится срок его наказания.

«Я ещё не говорил с Тьяго Моттой, и в этом нет необходимости – за меня скажет моя игра. Тренер сам сделает выводы, основываясь на увиденном.

Я готов отказаться от денег, чтобы снова играть в «Ювентусе». Хочу вернуться», – рассказал в беседе с ESPN Погба, не игравший с сентября прошлого года.