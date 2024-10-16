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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский журналист: «Леау просыпается с мыслью о чём угодно, но только не о футболе»

16 Октября 2024 • 03:06 Комментировать

Джузеппе Пасторе, известный футбольный журналист из Италии, высказался по поводу менталитета Рафаэла Леау - португальской звезды «Милана». По его словам, Леау, просыпаясь, думает о чём угодно, но только не о футболе.

- Леау - большой талант, у него есть экстраординарные способности для Серии А, но у него футбол не на первом месте в мыслях. Просыпаясь, он думает о чём угодно, но не о футболе. Так сейчас, так будет через три года, так будет и через шесть лет, - цитирует слова Пасторе pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, ранее он играл за «Спортинг» и «Лилль».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау Джузеппе Пасторе ещё теги
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