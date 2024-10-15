Мората не реализовал 4 из 7 последних пенальти

Нападающий сборной Испании и «Милана» Альваро Мората снова неудачно исполнил пенальти.

Капитан «красной фурии» подошёл к точке на 54-й минуте матча Лиги наций против сборной Сербии, но был неточен. Согласно данным Opta, 31-летний форвард реализовал только три из последних семи пенальти за клуб и сборную без учёта послематчевых серий. При этом, что примечательно, девять из десяти предыдущих попыток завершились голом.

Спустя всего 11 минут после неприятного для себя эпизода Мората смог поразить ворота сербов с игры – он установил на табло счёт 2:0. На 79-й минуте рулевой испанцев Луис де ла Фуэнте заменил представителя «россонери» на Хоселу.