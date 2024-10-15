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Чемпионат Италии. Серия А

Наппи: «Пока рано что-то говорить об этой сборной Италии» эксклюзив

15 Октября 2024 • 21:23 Комментировать

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних успехах сборной Италии в Лиге наций.

«Пока слишком рано что-то говорить об этой сборной Италии и работе Лучано Спаллетти. Отрезками мне нравится игра, тренер пробует разные варианты. Только время покажет, правильно ли Спаллетти был оставлен после катастрофы на Чемпионате Европы. Если сборная провалится, ответственность будет на всех», - сказал Наппи нашему корреспонденту.

Напомним, что у итальянцев 10 очков в рамках группы, три победы и одна ничья в первых четырёх турах перед решающими турами ноября в турнире.

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Сборная Италии Лучано Спаллетти Марко Наппи ещё теги
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