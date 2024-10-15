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Погба рассказал о реакции на сокращение дисквалификации за допинг

15 Октября 2024 • 17:10 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба ответил на вопрос, как он отреагировал на сокращение дисквалификации за допинг. Как известно, срок отстранения сократили с четырёх до полутора лет. Вернуться на поле Погба может уже в марте.

«Я был очень счастлив. Я ничего не сделал, за что мне дали четыре года? Я смогу вернуться к тому, что люблю больше всего. Как будто мне дали ещё один шанс. Мне вернули то, что у меня отняли. Это новый шанс в жизни. Март придёт очень быстро, жду с нетерпением», - сказал Погба L’Equipe.

В ходе разбирательства в CAS было установлено, что Поль Погба употреблял запрещённые веществе ненамеренно. Француз получил назначение препарата от врача и не проявил бдительность. 

CAS объяснил, почему дисквалификацию Погба за допинг сократили

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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