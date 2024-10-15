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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» — о Гринвуде: «Нам не нужны наёмники»

15 Октября 2024 • 16:36 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался о несостоявшемся трансфере вингера Мэйсона Гринвуда, который летом перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель».

— Я ни о чем не жалею. Нам не нужны наемники. Мэйсон сделал свой выбор, он счастлив в «Марселе». Мы не принимаем наемников, нам нужны только те, кто хочет в «Лацио», — приводит слова Лотито журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 23-летний Гринвуд принял участие в семи матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гринвуда в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марсель Клаудио Лотито Мэйсон Гринвуд ещё теги

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