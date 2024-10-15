«Ювентус» хочет приобрести бомбардира «Лилля»

Нападающий сборной Канады и французского «Лилля» Джонатан Дэвид является трансферной целью «Ювентуса».

После семи туров только «Ювентус» ещё не знает, что такое поражение. При этом команда забила всего 10 мячей. Правда и пропустила лишь один гол. Несмотря на комфортную разницу, многие недовольны тем, что по количеству забитых мячей «старая синьора» лишь на восьмом месте.

По этой причине клуб уже зимой хочет усилить линию атаки. По информации Corriere dello Sport, выбор был сделан в пользу Джонатана Дэвида из «Лилля». В этом сезоне канадский нападающий забил в 13 матчах восемь голов, а также на его счету две голевые передачи.

Ранее мы писали о том, что «Ювентус» интересуется футболистом «Эвертона».