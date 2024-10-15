«Реал» нашёл нового футболиста за 70 миллионов евро

Мадридский «Реал» может усилить центр обороны, об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes. В поле зрения «королевского» клуба находится защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро. Трудовое соглашение 25-летнего игрока с «нерадзурри» рассчитано до середины 2028 года. Он выступает за миланский гранд с 2017-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алессандро провел шесть поединков и сделал результативную передачу.

«Реал» после девяти туров Ла Лиги набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице.