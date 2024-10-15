Агент рассказал, почему Довбик не перешёл в «Рому»

«Довбик был в сфере интересов клубов АПЛ и мадридского «Атлетико». Но у него было большое желание продолжить карьеру в «Роме». Клуб также приложил максимум усилий для осуществления сделки. Он стал важным игроком для этой команды», - передает слова агента Tuttomercatoweb.