Агент рассказал, почему Довбик не перешёл в «Рому»

Футбольный агент Валерио Джуффрида высказался о переходе украинского форварда Артёма Довбика из «Жироны» в «Рому».
«Довбик был в сфере интересов клубов АПЛ и мадридского «Атлетико». Но у него было большое желание продолжить карьеру в «Роме». Клуб также приложил максимум усилий для осуществления сделки. Он стал важным игроком для этой команды», - передает слова агента Tuttomercatoweb.
Трансфер Довбика обошелся римскому клубу в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в девяти поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и голевой передачей.
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