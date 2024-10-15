Погба ответил на вопрос о трансфере во Францию

Хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал информацию о возможном продолжении карьеры в чемпионате Франции.
«У меня сейчас есть команда. Все мои мысли о том, как вернуться на поле. Ни никогда не можешь знать, что принесет завтрашний день. Поэтому никогда не говори никогда», - передает слова полузащитника Lequipe.
Напомним, что Погба был дисквалифицирован за допинг на четыре года. Благодаря выигранной дисквалификации бан сократили до 18 месяцев. Поль сможет вернуться на поле в марте следующего года. Срок действующего контракта между французом и «старой синьорой» истекает в конце июня 2026 года.
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