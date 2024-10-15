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Погба оценил шансы вернуться в сборную Франции

15 Октября 2024 • 07:38 Комментировать

Французский хавбек Поль Погба, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», высказался насчет возможного возвращения в национальную команду.

«Моя задача - набрать хорошую форму, ведь я долгое время не играл. Сейчас мои мысли о возвращении на поле. В нашей сборной играют прекрасные футболисты. От меня зависит, смогу ли я вернуться», - передает слова полузащитника Lequipe.

Напомним, что Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за положительной допинг-пробы. Однако благодаря успешной апелляции срок отстранения игрока был сокращен до 18 месяцев. Таким образом, полузащитник может вернуться на поле весной 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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