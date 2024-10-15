​Арнаутович может перейти в другой клуб Серии А

Австрийский нападающий с сербскими корнями Марко Арнаутович может покинуть миланский «Интер» уже в январе, на него засматривается «Торино». Туринский клуб потерял Дувана Сапату, который получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона - а значит, ему нужна замена.

Именно Арнаутович и может стать таковой, сообщает Sport Mediaset. Он получает мало игрового времени в клубе, хотя и забил в Лиге чемпионов «Црвене Звезде» - летом, по иронии судьбы, слухи одно время отправляли Марко именно туда.

В недавнем прошлом Арнаутович выступал за другой клуб из Серии А - речь, конечно же, о «Болонье».