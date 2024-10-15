​Рэдучою: «Милан» исполнил мою мечту»

Румынский нападающий Флорин Рэдучою провёл в «Милане» только один сезон, 1993\1994, сыграв в нём лишь в семи матчах. Тем не менее, по его словам, они стали для него исполнением мечты - в те времена играть за «Милан» было столь же престижно, как сегодня за «Манчестер Сити» или «Реал».

- Я испытываю чувство благодарности «Милану», Берлускони, Галлиани и Капелло. Они дали мне возможность выиграть два трофея, в том числе и Лигу чемпионов. Было большим удовольствием поиграть с великими игроками. Моя мечта исполнилась, - цитирует слова Рэдучою pianetamilan.it.

Сейчас румынских игроков в «Милане» нет.